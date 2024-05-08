По информации от городского головы Игоря Терехова, предварительно, в результате удара по Харькову, пострадали дети. Эту информацию также подтверждает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Оккупанты ударили по Харькову
Информация о том, что в Харькове прогремела серия взрывов, появилась в 13:11. Впоследствии Терехов сообщил, что российской войска ударили по жилому району города. Он также написал, что предварительно, пострадали дети.
Эту же информацию подтвердил впоследствии Синегубов.
Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются,
– написал он.
По предварительной информации, россияне попали по открытой местности на территории образовательного учреждения. Синегубов отметил, что пострадали двое детей – мальчики 13 и 15 лет. Также есть информация, что пострадал мальчик 12 лет, медики оказывают ему помощь.
По словам Терехова, состояние одного из пострадавших детей тяжелое, впрочем, он не уточнял, о каком ребенке идет речь.
Количество пострадавших возросло
В полиции Харьковской области сообщили, что оккупанты попали в стадион на территории школы. Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти человек.
По информации от Синегубова, пострадал 55-летний мужчина и 80-летняя женщина.
Массированная атака 8 мая: что известно
- В ночь на 8 мая российские войска выпустили по территории Украины 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Воздушным силам удалось уничтожить подавляющее большинство вражеских объектов в небе, запущенных врагом, а именно 59 воздушных целей.
- Как и прошлые разы основная цель оккупантов – энергетическая инфраструктура. По информации от Минэнерго энергообъекты пострадали в 6 регионах Украины.
- В связи с этим возможны отключения света по всей территории Украины. Это могу произойти в промежутке между 18:00 и 22:00. Информацию о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародована на официальных страницах местных обленерго.