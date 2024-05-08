Ограничения будут равномерно распределены по всем областям и могут длиться с 18:00 до 23:00. Информация о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародована на официальных страницах местных облэнерго.

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Дефицит электроэнергии

Украинцев призывали бережливо использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, которые являются пиковыми.

Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами,

– сообщили в Укрэнерго.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все доступные меры для преодоления дефицита, в частности импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы.

В "Укрэнерго" добавили, что это был уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта. Потребители центрального региона запитаны резервными схемами, а на поврежденных объектах работает ГСЧС и продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Массированный удар по Украине: коротко