Воздушные силы предупредили об угрозе за несколько минут до громкого звука.

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Взрыв в Харькове

Около 11:09 в Харькове прогремел мощный взрыв. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку на регион.

Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району: будьте осторожны!

– написал он.

Воздушные Силы за две минуты до этого – в 11:07, предупредили харьковчан о ракетной опасности.

Впоследствии в ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

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Ночная атака на Украину