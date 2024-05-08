Воздушные силы предупредили об угрозе за несколько минут до громкого звука.
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Взрыв в Харькове
Около 11:09 в Харькове прогремел мощный взрыв. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку на регион.
Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району: будьте осторожны!
– написал он.
Воздушные Силы за две минуты до этого – в 11:07, предупредили харьковчан о ракетной опасности.
Впоследствии в ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.
Ночная атака на Украину
- Ночью 8 мая российские военные терроризировали Украину с помощью ракет различного типа и "Шахедов". В частности, фиксировались пуски с бомбардировщиков Ту-95МС, на Украину летели "Калибры", а также "Кинжал".
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Всего украинским защитникам удалось уничтожить 59 из них.
- Целью россиян на этот раз снова стала энергоструктура нашего государства. Как сообщили в Минэнерго, враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах – в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- Кроме вышеупомянутых областей, враг направил ракеты и на Киев. Как сообщили в КМВА, для атаки на столицу враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые заходили с нескольких направлений. Однако благодаря усилиям защитников неба, все воздушные цели в пределах Киева были уничтожены.