В момент атаки в городе и области не объявляли воздушную тревогу, ведь воздушной цели могло быть не видно на радарах. Об этом рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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В результате удара пострадали дети

Российский снаряд попал прямо посреди футбольной площадки.

Дети как раз находились на этой площадке. Другие раненые – это люди, которые находились недалеко от места взрыва,

– сообщил Чубенко.