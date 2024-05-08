В момент атаки в місті та області не оголошували повітряну тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах. Про це розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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Внаслідок удару постраждали діти

Російський снаряд влучив просто посеред футбольного майданчика. Троє хлопців, поранених внаслідок влучання, у мить удару грали у футбол.

Діти саме перебували на цьому майданчику. Інші поранені — це люди, які перебували неподалік місця вибуху,

– повідомив Чубенко.

Він також припустив, що ракета рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони

За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, двоє дітей перебувають у тяжкому стані, в одного хлопчика – травматична ампутація. Наразі найкращі лікарі намагаються врятувати дітям життя.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Відомо, що до медиків також звернулися ще двоє дорослих. Це 55-річний чоловік і 80-річна жінка.

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