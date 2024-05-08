В момент атаки в місті та області не оголошували повітряну тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах. Про це розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.
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Внаслідок удару постраждали діти
Російський снаряд влучив просто посеред футбольного майданчика. Троє хлопців, поранених внаслідок влучання, у мить удару грали у футбол.
Діти саме перебували на цьому майданчику. Інші поранені — це люди, які перебували неподалік місця вибуху,
– повідомив Чубенко.
Він також припустив, що ракета рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони
За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, двоє дітей перебувають у тяжкому стані, в одного хлопчика – травматична ампутація. Наразі найкращі лікарі намагаються врятувати дітям життя.
Відомо, що до медиків також звернулися ще двоє дорослих. Це 55-річний чоловік і 80-річна жінка.
Росія здійснила масований удар по Україні
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- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет та 21 ударний безпілотник.
- Також у ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три теплоелектростанції. У компанії зазначили, що серйозно пошкоджено обладнання. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждали енергооб'єкти в області. Зокрема, окупаційні війська поцілили в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Інша ракета влучила в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.