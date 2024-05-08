Під ударом опинилася енергетика у 6 областях. Міненерго закликало українців відповідально споживати електроенергію.

Дивіться також Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Атака по енергетиці

Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику.

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях,

– повідомили у Міненерго.

У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Водночас Міненерго наголосило, що ворог хоче позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Саме тому необхідне ощадливе використання електроенергії – це внесок кожного у перемогу. Як зазначити у міністерві, особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години.

Додамо! Раніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про атаку на енергоструктуру Полтавщини. За його словами, попри вдалу роботу ППО, не вдалося уникнути влучання російського БпЛА. На об'єкті виникла пожежа. На щастя – без постраждалих.

