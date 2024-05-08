В українське небо ракети (найімовірніше, Х-101) залетіли о 4 годині ранку. Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила всю територію нашої держави.
Раніше повідомляли, що Росія вивела ракетоносій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли подробиці
Ракетна атака ворога 8 травня: що відбувалося
ПС інформують про нові ракети
+ крилата ракета з півдня в районі Баштанки Миколаївської області, вектор руху на Кривий Ріг.
+ ракета в Черкаській області у напрямку Кам'янки.
Ракети змінюють курс
Крилата ракета з півдня змінила напрямок на Кропивницький. Ще одна крилата ракета з півдня у Миколаївській області, вектор руху на Кривий Ріг, пишуть ПС.
Ракети в небі
Повітряні сили написали: ракета в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний.
Також крилата ракета з півдня у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, як додали ПС. Можливо, якраз і мовиться про "Калібр".
Тривога в усій Україні
Тим часом повітряна тривога вже охопила всю Україну. Монітори пишуть, могли щойно запустити "Калібри" (ПС раніше писали, що ворог вивів у море один носій).
Імітаційні пуски
Оскільки так і не було інформації від Повітряних сил щодо ракет, попередня інформація моніторів могла свідчити про імітацію пусків ворогом. А проте реальний пуск міг відбутися пізніше і ракети все ще можуть прилетіти.
Повітряна тривога
Повітряна тривога охопила майже всю Україну, окрім західних областей.
Пуски ракет
Також монітори, наразі без підтвердження від Повітряних сил, написали про пуски крилатих ракет з району аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії.
Злетіли Ту-95МС
Після 23 години 7 травня у моніторингових каналах почали з'являтися повідомлення про зліт щонайменше трьох Ту-95МС з "Оленьї". Із зауваженням, що якщо виліт бойовий, то о 3 – 4 ранку вони вийдуть на пускові рубежі, тобто до 5 години можна очікувати ракети в нашому повітряному просторі.
Окрім ракет, Сили оборони змушені битися і проти "Шахедів" цієї ночі. Декілька груп залетіли з північного та південного напрямків, створили загрози на Сумщині, Полтавщині та в інших регіонах.
Одразу звернімо увагу, що попередня масована ракетна атака Росії на Україну відбувалася 27 квітня. Тоді ворог цілеспрямовано намагався знищити або бодай ушкодити енергетичні та газові об'єкти нашої інфраструктури.
- Понад 30 ракет різних типів летіли, серед них 9 крилатих Х-101/Х-555, 8 "Калібрів" та 2 крилаті "Іскандер-К". 21 повітряну ціль Протиповітряній обороні вдалося знищити.
- Решта завдала збитків в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях об'єктам генерації електроенергії.