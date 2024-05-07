Водночас місце, куди ворог захоче вдарити "Калібрами", стане відомо вже в момент їхнього запуску. Про це в етері національного марафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України – Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Плетенчук сказав про виведення підводного човна з "Калібрами"

За словами Плетенчука, ворожий ракетоносій вийшов у Чорне море ввечері 7 травня. Проте він не вказав, скільки може перебувати на підводному човні ракет типу "Калібрів", які окупанти часто застосовують з чорноморської акваторії.

Крім того, представник Сил оборони Півдня України зауважив, що потенційна небезпека ракетного обстрілу для нашої держави враховується. Однак куди саме росіяни планують запустити ракети, стане відомо лише тоді, коли вони почнуть цей процес.

Зрештою Плетенчук наголосив, що всі процеси, які проводить ворог, наразі відстежують наші військові. Тому в українців буде час для реагування на загрозу ракетного удару.

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Ворог нечасто застосовує "Калібри" останнім часом