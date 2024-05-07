В то же время место, куда враг захочет ударить "Калибрами", станет известно уже в момент их запуска. Об этом в эфире национального марафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины – Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Плетенчук сказал о выводе подводной лодки с "Калибрами"

По словам Плетенчука, вражеский ракетоноситель вышел в Черное море вечером 7 мая. Однако он не указал, сколько может находиться на подводной лодке ракет типа "Калибров", которые оккупанты часто применяют из черноморской акватории.

Кроме того, представитель Сил обороны Юга Украины отметил, что потенциальная опасность ракетного обстрела для нашего государства учитывается. Однако куда именно россияне планируют запустить ракеты, станет известно только тогда, когда они начнут этот процесс.

В конце концов Плетенчук отметил, что все процессы, которые проводит враг, пока отслеживают наши военные. Поэтому у украинцев будет время для реагирования на угрозу ракетного удара.

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Враг нечасто применяет "Калибры" в последнее время