В частности, "Калибры" оккупанты пускали с подводных ракетоносителей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россияне применили "Калибры" с подлодок

Плетенчук отметил, что, имея значительный потенциал в Черном море, россияне фактически не могут его использовать. Однако в какой-то момент оккупанты должны были попытаться атаковать наше государство с этой акватории.

Они боятся. Если бы они были уверены на 100% в собственных возможностях, то субмарины получались бы почаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить, насколько это возможно. Я предупреждал, что это будут подлодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение,

– объяснил спикер.

Он также подчеркнул, что сейчас эти две подлодки находятся недалеко от пункта базирования Новороссийск, и скорее всего будут заходить в пункты базирования. Однако больше кораблей в море не находится.

Капитан также отметил, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга может подтвердить, что сегодня россияне запустили всего шесть "Калибров". По данным Плетенчука, три ракеты были уничтожены в зоне ответственности Сил обороны Юга.

Комментируя, сколько врагу нужно времени для перевооружения этих субмарин, чтобы вывести ракетоносители снова, Плетенчук сказал, что это сделать технически несложно, но у России есть другая проблема – наличие оборудования.

"Для того, чтобы загрузить на субмарину соответствующие ракеты, она должна подняться на поверхность, загрузка происходит в надводном положении. И спецкраном на горизонтальном лафете эти ракеты опускаются до уровня подводной лодки, где уже их в горизонтальном положении загружают в нее", – рассказал капитан.

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