В частности, "Калибры" оккупанты пускали с подводных ракетоносителей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Россияне применили "Калибры" с подлодок
Плетенчук отметил, что, имея значительный потенциал в Черном море, россияне фактически не могут его использовать. Однако в какой-то момент оккупанты должны были попытаться атаковать наше государство с этой акватории.
Они боятся. Если бы они были уверены на 100% в собственных возможностях, то субмарины получались бы почаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить, насколько это возможно. Я предупреждал, что это будут подлодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение,
– объяснил спикер.
Он также подчеркнул, что сейчас эти две подлодки находятся недалеко от пункта базирования Новороссийск, и скорее всего будут заходить в пункты базирования. Однако больше кораблей в море не находится.
Капитан также отметил, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга может подтвердить, что сегодня россияне запустили всего шесть "Калибров". По данным Плетенчука, три ракеты были уничтожены в зоне ответственности Сил обороны Юга.
Комментируя, сколько врагу нужно времени для перевооружения этих субмарин, чтобы вывести ракетоносители снова, Плетенчук сказал, что это сделать технически несложно, но у России есть другая проблема – наличие оборудования.
"Для того, чтобы загрузить на субмарину соответствующие ракеты, она должна подняться на поверхность, загрузка происходит в надводном положении. И спецкраном на горизонтальном лафете эти ракеты опускаются до уровня подводной лодки, где уже их в горизонтальном положении загружают в нее", – рассказал капитан.
Россия атаковала Украину разными типами ракет
- Воздушные силы утром 27 апреля рассказали, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В результате противовоздушного боя наши защитники уничтожили 21 воздушную цель.
- В частности, украинские военные уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 6 крылатых ракет "Калибр". К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
- В то же время в результате вражеской атаки попадание в энергетическую и газовую инфраструктуру нашего государства. Что известно о российской атаке на Украину ночью 27 апреля – читайте в материале.