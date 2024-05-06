В частности, захватчики могут применять волнами бомбардировщики Ту-95. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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"Будет ракетная война"
Петр Черник отметил, что россияне и в дальнейшем будут применять ракеты. У врага есть потенциал производить ракеты и бить ими по Украине. Также оккупанты имеют по меньшей мере 26 бомбардировщиков Ту-95, которые готовы к применению.
Имеют ли потенциал? Имеют по меньшей мере 26 Ту-95МС, которые готовы к применению. Ракеты Х-101, "Калибр", "Кинжал", другие ракеты ближнего и среднего радиуса действия, Х-31, Х-35, Х-59 поставили на конвейер. 100 – 130 в месяц могут изготавливать. Будет ракетная война вплотную до последнего дня,
– подчеркнул он.
По словам полковника запаса ВСУ, россияне не используют все Ту-95 одним разом. Враг может применить волнами 8 – 12 машин в три очереди. Россияне делали это и раньше.
Удары по Одессе: последние новости
- Ночью 2 мая российские захватчики ударили по Одессе. Российская ракета попала в сортировочное депо и отделение "Новой почты". В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который охватил более 6 тысяч квадратных метров, сгорело 904 посылки стоимостью около 3 миллионов гривен. Чудом никто не погиб, однако есть пострадавшие.
- В ночь на 1 мая россияне атаковали город баллистическими ракетами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Одессы. К сожалению, 3 человека погибло, еще 3 – получили ранения. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате обстрела пострадали жилые дома – выбиты окна и двери. А местное издание "Думская" пишет, что выбиты окна железнодорожного вокзала.
- Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук отметил, что враг не оставляет постоянных обстрелов Одесской области, однако изменил тактику. Ранее оккупанты наносили удары ракетами "Оникс", а теперь – чаще всего атакуют "Искандерами".