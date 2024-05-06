Зокрема, загарбники можуть застосовувати хвилями бомбардувальники Ту-95. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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"Буде ракетна війна"
Петро Черник зазначив, що росіяни й надалі будуть застосовувати ракети. У ворога є потенціал виготовляти ракети та бити ними по Україні. Також окупанти мають щонайменше 26 бомбардувальників Ту-95, які готові до застосування.
Чи мають потенціал? Мають щонайменше 26 Ту-95МС, які готові до застосування. Ракети Х-101, "Калібр", "Кинджал", інші ракети ближнього та середнього радіуса дії, Х-31, Х-35, Х-59 поставили на конвеєр. 100 – 130 на місяць можуть виготовляти. Буде ракетна війна впритул до останнього дня,
– підкреслив він.
За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни не використають усі Ту-95 одним разом. Ворог може застосувати хвилями 8 – 12 машин у три черги. Росіяни робили це й раніше.
Удари по Одесі: останні новини
- Вночі 2 травня російські загарбники вдарили по Одесі. Російська ракета поцілила у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 6 тисяч квадратних метрів, згоріло 904 посилки вартістю близько у 3 мільйони гривень. Дивом ніхто не загинув, однак є постраждалі.
- У ніч на 1 травня росіяни атакували місто балістичними ракетами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Одеси. На жаль, 3 людини загинуло, ще 3 – отримали поранення. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки – вибито вікна та двері. Натомість місцеве видання "Думская" пише, що вибиті вікна залізничного вокзалу.
- Начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук зауважив, що ворог не полишає постійних обстрілів Одещини, однак змінив тактику. Раніше окупанти завдавали ударів ракетами "Онікс", а тепер – найчастіше атакують "Іскандерами".