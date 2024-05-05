Як пояснив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, ворог використовує ту зброю, яку вважає ефективнішою. Однак замінити "Онікси" на "Іскандери" для ударів по Одещині ворог міг і з інших міркувань, передає 24 Канал.

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Раніше ворог атакував Одещину протикорабельними ракетами "Онікс". Однак останні ракетні удари демонструють, що окупанти відійшли від використання такого типу озброєння й перейшли на "Іскандери". За словами Плетенчука, Ворог використовує ті ресурси, які вважає більш ефективними.

Використовують доступний ресурс. Використовують той ресурс, який вони вважають більш ефективним. "Онікси" – це застосування протикорабельної системи, яка в принципі призначена для інших цілей,

– повідомив Плетенчук.

Водночас він додав, що ворог може комбінувати системи озброєння, ймовірно, залежно від наявності боєзапасу. Втім, це може відбуватися й з якихось інших міркувань.

"Використовуючи систему "Іскандер", окупанти саме застосовують ту систему, яка для цього призначена. Для того, щоб працювати в режимі "земля – земля". Єдине, що можна додати – використовують вони доволі свіжі ракети. Можна констатувати, що працюють боєприпаси, які виготовляються просто зараз", – додали в ОК "Південь".

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