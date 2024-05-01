У компанії показали страшні кадри наслідків російської атаки. Уточнили, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення.

До теми В Одесі гучно: там прогриміли вибухи

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росіяни вдарили по Новій пошті

На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу. У небо здійнявся густий дим. Від побаченого важко стримувати емоції.

Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета росіян. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає,

– повідомили в компанії.

Додали, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, — буде компенсована клієнтам в повному обсязі.

"Завтра зв'яжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі, — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. В таких випадках рахунок йде на секунди. Будемо тримати в курсі", – зазначили в Новій пошті.

Внаслідок обстрілу є постраждалі

Близько 23 години очільник ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки балістичними ракетами уже відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа.