У компанії показали страшні кадри наслідків російської атаки. Уточнили, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення.
До теми В Одесі гучно: там прогриміли вибухи
Росіяни вдарили по Новій пошті
На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу. У небо здійнявся густий дим. Від побаченого важко стримувати емоції.
Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета росіян. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає,
– повідомили в компанії.
Додали, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, — буде компенсована клієнтам в повному обсязі.
"Завтра зв'яжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі, — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. В таких випадках рахунок йде на секунди. Будемо тримати в курсі", – зазначили в Новій пошті.
Внаслідок обстрілу є постраждалі
Близько 23 години очільник ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки балістичними ракетами уже відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа.