Російська окупаційна армія продовжує цинічно завдавати ударів по містах України. Пізно ввечері 1 травня в Одесі пролунали вибухи. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

Дивіться також В Одесі гучно: там прогриміли вибухи

Окупанти завдали удару по Одесі балістикою

Близько о 22:52 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські загарбники цинічно атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару, на жаль, відомо про пошкодження та багатьох постраждалих.

Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа,

– сказав він.

Відомо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили орієнтовно о 21:55. Повітряні сили застерігали та попереджали про ймовірність балістичного удару з боку країни-агресорки. Вже через кілька хвилин у місті пролунали 2 вибухи.