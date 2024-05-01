Про це повідомила журналістка 24 Каналу, що перебуває у місті. Деталі про вибухи в Одесі читайте в матеріалі.

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В Одесі прогриміли вибухи

Загарбники жодного дня не вгамовуються та тероризують населення України. Пізно ввечері в середу, 1 травня, в Одесі жителі міста чули вибухи.

В Одеській області сигнал повітряної тривоги лунав о 21:55. В Повітряних силах через хвилину повідомили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Вже о 21:58 в Одесі прогриміло 2 вибухи.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов о 22:18 зазначив, що ворожа ціль зникла.

Росія атакувала Одесу в ніч на 1 травня: чим вдарили окупанти