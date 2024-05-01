Нагадаємо, що вогонь охопив більш як 600 квадратних метрів Палацу студентів Одеської юридичної академії. До слова, у народі його прозвали "замком Гаррі Поттера", або – "замком Ківалова".
Дивіться також Зеленський відреагував на смертельну атаку російських військ по Одесі та Харкову
Наслідки після пожежі в "замку Ківалова"
Внаслідок атаки окупаційної армії по Одесі 29 квітня почалася пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії. Зазначалося, що займання зайняло значну площу будівлі. З огляду на фото, які тоді поширювали в мережі, дах "Замку Гаррі Поттера" практично повністю згорів.
Вже в середу, 1 травня, в мережі опублікували кадри, який будівля має вигляд зсередини після пожежі.
"Замок Ківалова" після пожежі / Фото "Думская"
Зокрема, наразі замість даху — синіє одеське небо, адже пожежа, яка мала великі масштаби, повністю його зруйнувала, залишивши лише металеві конструкції. На фото видно, що з кріплень звисають залишки дерев'яних балок.
Меблі та техніка, що знаходились всередині, також знищені. Помітно, що подекуди обвалилися стіни, а уламками завалило сходи та підлогу.
Деталі про пожежу в "замку Ківалова": коротко
- Відомо, що вогонь охопив більш як 600 квадратних метрів будівлі.
- Речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна повідомляла, що це дуже складна пожежа, через складність під'їзду до будівлі. За її словами, важка техніка не могла наблизитися на ефективну дистанцію.
- Згодом вогнеборці все ж ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху.