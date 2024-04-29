Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одесі пролунав гучний вибух, про що повідомили кореспонденти 24 Каналу у місті. Згодом в ОВА підтвердили про ракетний удар, який завдали окупаційна армія.

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Горить Палац "Одеської юридичної академії"

У ЗМІ повідомляють про те, що в Одесі після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. Відомо, що в народі його називають "Палац Гаррі Поттера". Судячи з його вигляду, таке прізвисько він отримав через свою "зовнішність". Будівля, що спалахнула, знаходиться на березі моря.

Зазначимо, що вона раніше належала екснардепу-регіоналу Сергію Ківалову.

Судячи з кадрів, які публікують ЗМІ, будівля сильно палає. В небо підносяться великі клуби чорного диму, судячи з чого можна зробити висновок, що масштаб займання досить великий.



Горить Палац "Одеської юридичної академії" / Фото Суспільне



В Одесі палає "Палац Гаррі Поттера" / Фото Суспільне

Місцеві телеграм-канали також публікують кадри з місця подій і зазначають, що наслідки пожежі серйозні. На кадрах, які вони публікують, помітно, що дах "Палацу Гаррі Поттера" практично повністю згорів.

Удар окупантів по Одесі 29 квітня: коротко