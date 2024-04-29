Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одесі пролунав гучний вибух, про що повідомили кореспонденти 24 Каналу у місті. Згодом в ОВА підтвердили про ракетний удар, який завдали окупаційна армія.
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Горить Палац "Одеської юридичної академії"
У ЗМІ повідомляють про те, що в Одесі після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. Відомо, що в народі його називають "Палац Гаррі Поттера". Судячи з його вигляду, таке прізвисько він отримав через свою "зовнішність". Будівля, що спалахнула, знаходиться на березі моря.
Зазначимо, що вона раніше належала екснардепу-регіоналу Сергію Ківалову.
Судячи з кадрів, які публікують ЗМІ, будівля сильно палає. В небо підносяться великі клуби чорного диму, судячи з чого можна зробити висновок, що масштаб займання досить великий.
Горить Палац "Одеської юридичної академії" / Фото Суспільне
В Одесі палає "Палац Гаррі Поттера" / Фото Суспільне
Місцеві телеграм-канали також публікують кадри з місця подій і зазначають, що наслідки пожежі серйозні. На кадрах, які вони публікують, помітно, що дах "Палацу Гаррі Поттера" практично повністю згорів.
Удар окупантів по Одесі 29 квітня: коротко
- Внаслідок російської атаки по Одесі пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
- Спочатку в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки поранено 8 людей. У них травми різного ступеня тяжкості. Серед травмованих і 12-річний хлопчик
- Згодом стало відомо про жертви. Ракетний удар забрав життя двох людей та собаки.
- ЗМІ пишуть про те, що росіяни могли вдарити "Іскандером" з касетною бойовою частиною.