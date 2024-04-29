Жителі Одеси почули гучний вибух о 18:27, передають кореспонденти 24 Каналу. В Одеській ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Росіяни вдарили по Одесі

Ракетний удар по Одесі також підтвердили в ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби,
повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Він також закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

На півдні України оголошена повітряна тривога / Фото: скриншот

Росія обстрілює Україну

  • Вдень, 29 квітня, російські загарбники цинічно вдарили по Харкову. Внаслідок атаки ворога постраждав Київський район міста.
  • Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи. Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
  • В Сумах 26 квітня вибухи пролунали зранку близько 11 години ранку. До цього у командуванні Повітряних сил опублікували застереження про пуски КАБів у напрямку Сумської області. Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто двома бомбами.