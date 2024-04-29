Жителі Одеси почули гучний вибух о 18:27, передають кореспонденти 24 Каналу. В Одеській ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Росіяни вдарили по Одесі

Ракетний удар по Одесі також підтвердили в ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби,

– повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Він також закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

На півдні України оголошена повітряна тривога / Фото: скриншот

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