Про вибухи близько 11:00 повідомили кореспонденти Суспільного. До цього у командуванні Повітряних сил опублікували застереження про пуски КАБів у напрямку Сумської області.

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"Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині", – ішлось у повідомленні ПС.

Ворог вдарив по промисловому об'єкту

Згодом Сумька обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто двома бомбами.

Сьогодні, 26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи,

– повідомили в ОВА.

Зазначають, що на місці працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюються.

Ворог обстрілює прикордоння: актуально про ситуацію на Сумщині

Російські війська обстріляли з артилерії та мінометів 3 громади в Сумській області, спричинивши понад 40 вибухів вночі та вранці 26 квітня.

Сумська ОВА уточнила, що ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Зауважимо, що вчора, 25 квітня, російські війська теж здійснили удар за допомогою КАБ по інфраструктурі в місті Суми.