О взрывах около 11:00 сообщили корреспонденты Общественного. До этого в командовании Воздушных сил опубликовали предостережение о пусках КАБов в направлении Сумской области.

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"Пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине", – говорилось в сообщении ВС.

Пока больше деталей о последствиях взрывов от местных властей не было.

Враг обстреливает приграничье: актуально о ситуации на Сумщине

Российские войска обстреляли из артиллерии и минометов 3 общины в Сумской области, вызвав более 40 взрывов ночью и утром 26 апреля.

Сумская ОВА уточнила, что вражеским обстрелам подверглись Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.

Заметим, что вчера, 25 апреля, российские войска тоже осуществили удар с помощью КАБ по инфраструктуре в городе Сумы.