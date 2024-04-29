Харків опинився під ворожим обстрілом, окупанти завдають ударів по місту та району. В Харківській ОВА попереджали про небезпеку, передає 24 Канал.

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Росіяни дедалі частіше атакують прифронтові міста. На жаль, від ворожим ударом знову опинився Харків. Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі повідомив, що вдень, 29 квітня, окупанти завдали цинічних ударів по Київському району Харкова.

За попередньою інформацією, ворог атакував місто КАБом.

Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються,

– йдеться у повідомленні.

Подробиці стосовно обстрілу Харкова буде оприлюднено згодом. За даними Харківської ОВА, російська армія завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району. Радимо до відбою тривоги перебувати в укриттях.

Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Зокрема, про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Харківської області.

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