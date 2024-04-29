Про це повідомили в Харківській ОВА. Деталі про атаку окупантів на Харків розповість 24 Канал.
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Харків під обстрілом ворога
Ввечері в понеділок, 29 квітня, російські війська вкотре атакують Харків.
В Харківській області лунав сигнал повітряної тривоги о 17:45. Майже за пів години, о 18:14, голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району.
Водночас мер Харкова також повідомив про вибухи в місті.
У Харкові серія вибухів. По місту б'ють КАБами. Будьте обережні,
– зазначив міський голова Ігор Терехов.
Вже о 18:27 очільник Харківської ОВА повідомив, що російські війська завдали удари по Київському району Харкова. Він зазначив, що, попередньо, окупаційна армія атакувала КАБом.
На жаль, поранення отримала одна жінка. В ОВА зазначили, що медики надають всю необхідну допомогу.
До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски!,
– наголосив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА також зауважив, що окрім Харкова, ворожі війська завдали ударів щонайменше 5 КАБами по населених пунктах Харківського району.
Станом на 18:36 постраждалих немає.
Удар російської армії по психіатричній лікарні в Харкові 27 квітня: основне
- Уночі 27 квітня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Ворог поцілив у медичний комплекс, в якому на момент атаки було більш ніж тисяча людей.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, чим саме ударили російські війська по території психіатричної лікарні.
- За його словами, "27 квітня 00:30 міста Харків удар С-300 по території 3-ї психлікарні".