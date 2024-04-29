Об этом сообщили в Харьковской ОГА. Детали об атаке оккупантов на Харьков расскажет 24 Канал.
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Харьков под обстрелом врага
Вечером в понедельник, 29 апреля, российские войска в очередной раз атакуют Харьков.
В Харьковской области раздавался сигнал воздушной тревоги в 17:45. Почти через полчаса, в 18:14, председатель Харьковской ОГА отметил, что оккупанты наносят удары по Харькову и району.
В то же время мэр Харькова также сообщил о взрывах в городе.
В Харькове серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны,
– отметил городской голова Игорь Терехов.
Уже в 18:27 глава Харьковской ОГА сообщил, что российские войска нанесли удары по Киевскому району Харькова. Он отметил, что, предварительно, оккупационная армия атаковала КАБом.
К сожалению, ранения получила одна женщина. В ОВА отметили, что медики оказывают всю необходимую помощь.
До отбоя тревоги находитесь в укрытиях. Повторные пуски!,
– подчеркнул Синегубов.
Председатель Харьковской ОВА также отметил, что кроме Харькова, вражеские войска нанесли удары по меньшей мере 5 КАБами по населенным пунктам Харьковского района.
По состоянию на 18:36 пострадавших нет.
Удар российской армии по психиатрической больнице в Харькове 27 апреля: основное
- Ночью 27 апреля россияне ударили ракетами по Харькову. Враг попал в медицинский комплекс, в котором на момент атаки было более тысячи человек.
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- По его словам, "27 апреля 00:30 города Харьков удар С-300 по территории 3-й психбольницы".