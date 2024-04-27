Напомним, россияне ударили ракетами по Салтовскому району Харькова. Впоследствии уже местные власти сообщили, что был прилет рядом с медицинским учреждением.

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Чем ударили оккупанты по территории психбольницы в Харькове

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях от атаки врага по территории психиатрической больницы, а также о том, чем именно ударили российские войска.

27 апреля 00:30 города Харьков удар С-300 по территории 3-й психбольницы,

– подчеркнул глава ОВА.

В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Известно, что травмы получила 53-летняя женщина.

"На момент прилета находилось 60 пациентов и 5 человек персонала больницы. Всего в заведении около 900 пациентов и около 250 сотрудников заведения на суточном дежурстве", – добавил председатель ОВА.

Также в МВД Украины уточнили, что пациентов из разрушенных помещений перевели в другие корпуса. На месте работают спасатели, полицейские и все необходимые службы.

Территория психиатрической больницы оказалась под атакой врага: смотрите видео

Кроме этого, известно, что прокуроры уже зафиксировали последствия ракетных ударов врага по функционирующей областной психиатрической больнице в Харькове.

Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психиатрической больницы. Одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая - в нескольких метрах от отделения, в котором находилось 60 пациентов и 5 человек персонала,

– отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Зафиксировали последствия ракетных ударов россиян по областной психиатрической больнице в Харькове / Фото Харьковская областная прокуратура

Детали атаки по территории психиатрической больницы в Харькове