Харьков оказался под вражеским обстрелом, оккупанты наносят удары по городу и району. В Харьковской ОВА предупреждали об опасности, передает 24 Канал.

Смотрите также Харьков находится под вражеским обстрелом

Есть прилет по жилой застройке

Россияне все чаще атакуют прифронтовые города. К сожалению, от вражеского удара снова оказался Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил, что днем, 29 апреля, оккупанты нанесли циничные удары по Киевскому району Харькова.

По предварительной информации, враг атаковал город КАБом.

Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Детали устанавливаются,

– говорится в сообщении.

Подробности об обстреле Харькова будут обнародованы впоследствии. По данным Харьковской ОВА, российская армия нанесла удары по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района. Советуем к отбою тревоги находиться в укрытиях.

Воздушные силы ранее сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В частности, об угрозе применения авиационных средств поражения Харьковской области.

По уточненным данным, в результате вражеского обстрела также травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине можно найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Под ударом оказалась и Одесса