Жители Одессы услышали громкий взрыв в 18:27, передают корреспонденты 24 Канала. В Одесской ОВА призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Одессе

Ракетный удар по Одессе также подтвердили в ОВА.

По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы,

– сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Он также призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

На юге Украины объявлена воздушная тревога / Фото: скриншот

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