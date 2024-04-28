Водночас президент акцентував, що ці російські обстріли з неба по Україні можна і треба припинити. Для цього потрібно забезпечити нашу державу більшою кількістю систем ППО.

До теми Горів приватний будинок: Росія вдарила дронами по Нікополю

Зеленський показав наслідки російського терору по Україні

Український очільник наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у країни-агресорки здатності руйнувати.

Усі знають, якими ефективними є Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів,

– зазначив Зеленський.

Які наслідки спричинив російський терор з неба за останній час / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х

Президент також підкреслив, що кожен лідер, держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати.

Наостанок Зеленський сказав, що менше Кремль досягатиме успіху терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Тому Україна та світ мають примусити Росію до цього всі разом.

Росія обстріляла вночі Україну "Шахедами"