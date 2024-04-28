Водночас президент акцентував, що ці російські обстріли з неба по Україні можна і треба припинити. Для цього потрібно забезпечити нашу державу більшою кількістю систем ППО.
До теми Горів приватний будинок: Росія вдарила дронами по Нікополю
Зеленський показав наслідки російського терору по Україні
Український очільник наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у країни-агресорки здатності руйнувати.
Усі знають, якими ефективними є Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів,
– зазначив Зеленський.
Які наслідки спричинив російський терор з неба за останній час / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х
Президент також підкреслив, що кожен лідер, держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати.
Наостанок Зеленський сказав, що менше Кремль досягатиме успіху терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Тому Україна та світ мають примусити Росію до цього всі разом.
Росія обстріляла вночі Україну "Шахедами"
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія вночі 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони збили всі ударні дрони типу "Шахед" та ще 1 безпілотний літальний апарат невстановленого типу.
- Внаслідок ворожої атаки у Нікополі горів приватний будинок. Полум'я вдалось оперативно ліквідували відповідним службам, обійшлося без загиблих і постраждалих.
- Крім того, у Миколаєві окупанти втрапили у готель у Миколаєві. На момент атаки там перебували люди, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.