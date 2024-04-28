Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. По цілях відпрацювали сили ППО.

Дивіться також Ворог запускав "Шахеди" та балістику: в низці областей була тривога

Скільки дронів знищили

У Генштабі повідомили, що сили протиповітряної оборони збили всі ударні дрони типу "Шахед" та ще 1 безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Оборонці неба працюють, захищаючи мирне населення.

Сили протиповітряної оборони працювали на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині та на Миколаївщині.

Також відомо, що протягом минулої доби Росія завдала 32 ракетних та 64 авіаційних удари. На фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог не припиняє атакувати мирні українські міста.

Євлаш пояснив, чому росіяни 2 дні не запускали "Шахеди"