Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження Повітряних Сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.
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Тривоги в Україні
Де оголошено тривогу
Повітряні Сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині.
Оборонці неба повідомили про проліт ударних дронів з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук
Окрім цього, БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одесу.
Повітдомляється про загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей.
Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області. Зазначається, що він рухається з півдня курсом на Павлоград.