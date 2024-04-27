Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження Повітряних Сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.

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Тривоги в Україні

21:33, 27 квітня Де оголошено тривогу

21:20, 27 квітня Повітряні Сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині.

21:08, 27 квітня Оборонці неба повідомили про проліт ударних дронів з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук Окрім цього, БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одесу.

20:32, 27 квітня Повітдомляється про загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей.