Редакция 24 Канала призывает не игнорировать предупреждение Воздушных Сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.

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Тревоги в Украине

21:33, 27 апреля Где объявлена тревога

21:20, 27 апреля Воздушные Силы предупредили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области.

21:08, 27 апреля Защитники неба сообщили о пролете ударных дронов из Днепропетровщины на Полтавщину, курсом на Кременчуг Кроме этого, БпЛА из Николаева следуют курсом на Одессу.

20:32, 27 апреля Сообщается об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской., Николаевской области.