Ночью против 28 апреля враг запустил 4 беспилотника типа “Шахед” и 5 дронов неустановленного типа. По целям отработали силы ПВО.

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Сколько дронов уничтожили

В Генштабе сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили все ударные дроны типа "Шахед" и еще 1 беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Защитники неба работают, защищая мирное популяция.

Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области, Винницкой области, Хмельницкой и Кировоградской и Николаевской области. Запускали беспилотники из мыса Чауда– Крым из Белгородской области и оккупированной Херсонщины. Кроме этого, враг также запускал С-300.

Также известно, что за прошедшие сутки Россия нанесла 32 ракетных и 64 авиационных удара. На фронте произошло 88 боевых столкновений. Враг не перестает атаковать мирные украинские города.

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