Ночью против 28 апреля враг запустил 4 беспилотника типа “Шахед” и 5 дронов неустановленного типа. По целям отработали силы ПВО.
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Сколько дронов уничтожили
В Генштабе сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили все ударные дроны типа "Шахед" и еще 1 беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Защитники неба работают, защищая мирное популяция.
Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области, Винницкой области, Хмельницкой и Кировоградской и Николаевской области. Запускали беспилотники из мыса Чауда– Крым из Белгородской области и оккупированной Херсонщины. Кроме этого, враг также запускал С-300.
Также известно, что за прошедшие сутки Россия нанесла 32 ракетных и 64 авиационных удара. На фронте произошло 88 боевых столкновений. Враг не перестает атаковать мирные украинские города.
Евлаш объяснил, почему россияне 2 дня не запускали "Шахеды"
- Россияне уже несколько дней подряд не атакуют Украину "Шахедами". Спикер Воздушных сил рассказал, что причины могут быть разные.
- В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что хоть враг использовал ракеты накануне, он уже несколько дней не атакует нашу страну "Шахедами". Он также объяснил, что это может означать.
- По его словам, это может быть просто затишье перед подготовкой к чему-либо или отслеживание нашего шага.