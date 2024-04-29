Напомним, сегодня вечером в Одессе прогремел громкий взрыв, о чем сообщили корреспонденты 24 Канала в городе. Впоследствии в ОВА подтвердили о ракетном ударе, который нанесла оккупационная армия.
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Горит дворец Одесской юридической академии
В СМИ сообщают о том, что в Одессе после взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. Известно, что в народе его называют "Дворец Гарри Поттера". Судя по его виду, такое прозвище он получил из-за своей "внешности". Вспыхнувшее, здание, находится на берегу моря.
Отметим, что оно ранее принадлежало экс-нардепу-регионалу Сергею Кивалову.
Судя по кадрам, которые публикуют СМИ, здание сильно пылает. В небо поднимаются большие клубы черного дыма, судя по чему можно сделать вывод, что масштаб возгорания достаточно большой.
Горит Дворец "Одесской юридической академии" / Фото Суспильное
В Одессе пылает "Дворец Гарри Поттера" / Фото Суспильное
Местные телеграм-каналы также публикуют кадры с места событий и отмечают, что последствия пожара серьезные. На кадрах, которые они публикуют, заметно, что крыша "Дворца Гарри Поттера" практически полностью сгорела.
Удар оккупантов по Одессе 29 апреля: кратко
- В результате российской атаки по Одессе повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
- Сначала в ОВА сообщили, что в результате российской атаки ранены 8 человек. У них травмы различной степени тяжести. Среди травмированных и 12-летний мальчик
- Впоследствии стало известно о жертвах. Ракетный удар унес жизни двух человек и собаки.
- СМИ пишут о том, что россияне могли ударить "Искандером" с кассетной боевой частью.