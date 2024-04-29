В Одессе было громко. Захватчики запустили по городу ракеты.

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"Прилет" в Одессе

Приблизительно в половине седьмого вечера Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга. Через несколько минут после тревоги в Одессе раздался взрыв.

Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Сначала в ОВА сообщили, что в результате российской атаки ранены 8 человек. У них травмы разной степени тяжести. Среди травмированных и 12-летний мальчик

Впоследствии стало известно о жертвах. Ракетный удар унес жизни двух человек и собаки.

СМИ пишут о том, что россияне могли ударить "Искандером" с кассетной боевой частью.

Обломки ракеты, которой ударили по Одессе / Фото соцсети

Кроме того, в медиа отмечают, что оккупанты обстреляли дворец студентов юридической академии, который называют "замком Гарри Поттера". В сети распространили видео, на котором над дворцом поднимаются клубы дыма.

Горит "замок Гарри Поттера": видео соцсети

Пожар в Одессе: смотрите видео

В Харькове тоже попадание

В то время как Одесса страдала от ударов баллистики, Харьков оказался под огнем КАБов.

По сообщению городских властей, оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы по Киевскому району Харькова.

Противник нанес удары не менее пяти КАБов по населенным пунктам Харьковского района.

В результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями в медицинское учреждение. Также была ранена женщина.

Кроме того, произошел "прилет" в зону жилищной застройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки.

Напомним, что вчера, 28 апреля, россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье. До этого в городе слышали взрывы. К счастью, эта вражеская атака прошла без пострадавших.