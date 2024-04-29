В Одесі було гучно. Загарбники запустили по місту ракети.
Дивіться також У Харкові – приліт по житловій забудові: є постраждалі
"Приліт" в Одесі
Приблизно о пів на сьому вечора Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня. За кілька хвилин після тривоги в Одесі пролунав вибух.
Попередньо, внаслідок російської атаки поранено 8 людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
ЗМІ пишуть про те, що росіяни могли вдарити "Іскандером" з касетною бойовою частиною.
Крім того, у медіа зазначають, що окупанти обстріляли палац студентів юридичної академії, який називають "замком Гарі Поттера". У мережі поширили відео, на якому над палацом здіймаються клуби диму.