Також попереджали про наявність ворожої авіації. 24 Канал закликає жителів Запорізької області перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 13 годині 18 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

– писали військові.