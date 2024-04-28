Справді, гучний звук не був наслідком роботи ППО чи повітряного нападу. Правоохоронці підтвердили інформацію, що вибух пролунав внаслідок підриву гранати. Місцеві пабліки писали, що інцидент стався прямо біля під'їзду одного з будинків.

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Вибух у Києві

Вночі 28 квітня до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух у Святошинському районі міста. На місце одразу направили слідчо-оперативні групи, вибухотехніків та медиків. Виявилося, що там підірвали вибуховий пристрій.

Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У Києві біля будинку підірвали гранату / фото поліції Києва

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Вибухи в Україні