Відомо, що наразі вони перебувають у медичних закладах. За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити.

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Принесли боєприпас додому та хотіли з ним щось зробити

Подія трапилась у селищі Квітневе Первомайської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією, постраждалі виявили боєприпас, принесли його додому та намагалися з ним щось зробити.

Внаслідок фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував. Від вибуху постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина, які наразі перебувають у лікарнях.

У ДСНС зазначили, що місцевість, де стався інцидент, залишається потенційно небезпечною через можливу присутність вибухонебезпечних предметів, оскільки громада перебувала у зоні бойових дій.

Що робити, якщо виявили предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний • Зупинитись, нічого не чіпати. Зберігати спокій;

• запам’ятати місце виявлення предмета;

• попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;

• відійти самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 метрів) від знахідки. Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід у слід), яким ви прийшли;

• зателефонувати за номером 101 або 102.

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