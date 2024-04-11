Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між кількома поверхами. Рятувальники розбирають завали.

Дивіться також На Львівщині 13-річний хлопчик впав у каналізаційний колектор

Що відомо про вибух

Вибух трапився в будинку в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї Бригади НГУ.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що джерело вибуху – на 4 поверсі дев'ятиповерхового будинку й трагедія не пов'язана із бойовими діями.

Причини вибуху ще встановлюються, однак у ДСНС повідомили, що попередньо в одній з квартир стався вибух побутового газу.

На місці виникла пожежа, її вже ліквідували.

Загалом внаслідок події зруйновано перекриття між двома поверхами.

Сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. Зруйновано одна квартира на 4 поверсі. Пошкоджено сходову клітину з 3 по 6 поверх, балконні блоки та міжкімнатні перекриття,

– уточнили в ДСНС.

Що відомо про постраждалих

За даним ДСНС наразі відомо, що постраждали 7 людей, 3 з них госпіталізовано, вони у стані середньої важкості. Розбір завалів продовжується, можливо під завалами ще є постраждалі.

О 09:36 мер міста повідомив, що під завалами знайшли загиблого.

На жаль, на місці вибуху на Східному під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років. Співчуття рідним та близьким,

– написав Олександр Вілкул.

Співробітники Служби порятунку врятували 4 людини. Також психологами ДСНС надано допомогу 23 постраждалим.

До розбору завалів залучено всі оперативні та комунальні служби міста. О 6 ранку розгорнуто штаб у школі №128, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир, там же людям видаватимуть будматеріали.

До місця виклику від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Фото з місця події від ДСНС

Чоловік врятував свого сина, якого завалило плитами

Один із постраждалих, Віктор, розповів, що його, дружину та 5-річну дитину завалило бетонними плитами внаслідок вибуху. Чоловік самотужки загасив пожежу у квартирі та відкинув шматок стіни, аби дістати з-під завалів сина.

Малюк нині у безпеці, у бабусі. Дружина Віктора перебуває в лікарні, а сам чоловік повернувся на місце пригоди. Каже, до квартири поки не пускають.