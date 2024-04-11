В результате взрыва разрушено перекрытие между несколькими этажами. Спасатели разбирают завалы.

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Что известно о взрыве

Взрыв произошел в доме в Долгинцевском районе на улице 21-й Бригады НГУ.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что источник взрыва – на 4 этаже девятиэтажного дома и трагедия не связана с боевыми действиями.

Причины взрыва еще устанавливаются, однако в ГСЧС сообщили, что предварительно в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

На месте возник пожар, его уже ликвидировали.

В целом в результате происшествия разрушено перекрытие между двумя этажами.

Произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3-го по 5-й этажи. Разрушена одна квартира на 4-м этаже. Повреждена лестничная клетка с 3-го по 6-й этаж, балконные блоки и межкомнатные перекрытия,

– уточнили в ГСЧС.

Что известно о пострадавших

По данным ГСЧС пока известно, что пострадали 7 человек, 3 из них госпитализированы, они в состоянии средней тяжести. Разбор завалов продолжается, возможно под завалами еще есть пострадавшие.

В 09:36 мэр города сообщил, что под завалами нашли погибшего.

К сожалению, на месте взрыва на Восточном под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет. Соболезнования родным и близким,

– написал Александр Вилкул.

Сотрудники Службы спасения спасли 4 человека. Также психологами ГСЧС оказана помощь 23 пострадавшим.

К разбору завалов привлечены все оперативные и коммунальные службы города. В 6 утра развернут штаб в школе №128, куда могут обращаться жители пострадавших квартир, там же людям будут выдавать стройматериалы.

К месту вызова от ГСЧС привлечено 48 спасателей и 10 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Фото с места происшествия от ГСЧС

Мужчина спас своего сына, которого завалило плитами

Один из пострадавших, Виктор, рассказал, что его, жену и 5-летнего ребенка завалило бетонными плитами в результате взрыва. Мужчина самостоятельно потушил пожар в квартире и отбросил кусок стены, чтобы достать из-под завалов сына.

Малыш сейчас в безопасности, у бабушки. Жена Виктора находится в больнице, а сам мужчина вернулся на место происшествия. Говорит, в квартиру пока не пускают.