Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 12:01. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської областей.
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Вибух у Миколаєві
Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що спочатку був один потужний вибух, а вже опісля – увімкнули сигнал повітряної тривоги.
О 12:02 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської областей.
Раніше о 12:01 моніторингові канали повідомили про пуск балістичних ракет в напрямку Вознесенського району. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що