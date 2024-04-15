Известно, что сейчас они находятся в медицинских учреждениях. По предварительной информации, пострадавшие нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать.

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Принесли боеприпас домой и хотели с ним что-то сделать

Происшествие случилось в поселке Квитневое Первомайской общины Николаевского района. По предварительной информации, пострадавшие обнаружили боеприпас, принесли его домой и пытались с ним что-то сделать.

В результате физического воздействия на взрывоопасный предмет тот сдетонировал. От взрыва пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые сейчас находятся в больницах.

В ГСЧС отметили, что местность, где произошел инцидент, остается потенциально опасной из-за возможного присутствия взрывоопасных предметов, поскольку община находилась в зоне боевых действий.

Что делать, если обнаружили предмет извне похожий на взрывоопасный

  • Остановиться, ничего не трогать. Сохранять спокойствие;
  • запомнить место обнаружения предмета;
  • предупредить об обнаруженном предмете лиц, которые рядом;
  • отойти самому и отвести людей рядом как можно дальше (не менее 100 метров) от находки. В то же время отходить необходимо тем же маршрутом (желательно след в след), которым вы пришли;
  • позвонить по номеру 101 или 102.

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