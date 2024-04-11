Об этом 24 Каналу рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, отметив, что оккупанты пытаются ударить по объектам критической инфраструктуры. Иногда им удается это сделать.

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В регионе были определенные повреждения в ночь на 10 апреля. Но достаточно быстро удалось восстановить электроснабжение в регионе.

Мы готовились к этому еще с осени. Привлекли бизнес, привлекли альтернативную энергетику. И впоследствии переподключили все. Аварийные графики были до 14:00. Вчера их отменили. Восстановили энергетику как для региона, так и для транзита на Херсон,

– сказал Ким.

Россия усиливает удары по критической инфраструктуре

Как отметил Ким, Россия начала интенсивнее наносить удары по критической инфраструктуре. Очень нужно, чтобы Запад таки передавал Украине средства противовоздушной обороны. Их никогда не хватает.

Всегда хочется больше. Относительно сбивания. Я бы это сравнил с охотой. Когда стреляешь стрелковым оружием, даже крупнокалиберным, то можешь не попасть. Могут измениться параметры, высоты, погодные условия. Хотелось бы иметь стабильную ПВО, которая сбивает все под 100%. Это прежде всего ракетные силы. Но имеем то, что имеем. Наращиваем силы, исходя из нашего ресурса,

– сказал Ким.

Оккупанты регулярно обстреливают общины в Николаевской области. Просто на фоне массированных ракетных ударов иногда эта информация теряется. Контрбатарейная борьба на этом направлении продолжается. В последний месяц значительно больше успехов, чем раньше.

Ситуация на Николаевщине: кратко