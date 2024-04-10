О последствиях российских обстрелов рассказали в Силах обороны Юга. Отметили, что на Николаевщине удалось сбить 12 "Шахедов", еще 2 – на Одещине, передает 24 Канал.

Важно Одесскую область утром снова атаковали "Шахеды" и ракеты

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что уже известно об атаке на Юг

Этой ночью враг атаковал Юг Украины очередными волнами ударных дронов. Под прицелом российского агрессора снова энергетическая инфраструктура.

По вражеским беспилотникам мощно отработали защитники неба. Так, на Николаевщине ПВО сбила 12 "Шахедов", в Одесской области – 2.

К сожалению, на Николаевщине враг попал по объекту энергетики. Вспыхнул пожар, его локализовали. Работа продолжается. Последствия уточняются. Люди не повреждены,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Также добавили, что обломки сбитых "Шахедов" вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины. Огонь уже ликвидировали, пострадавших нет.

Виталий Ким уточнил, что 03:00 в результате попадания "Шахедов" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, продолжаются работы по восстановлению. Пострадавших нет.

На рассвете, около 05:30, российские военные атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику.

В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков "сакральные нелюди" ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия,

– рассказали в Силах обороны Юга.

Председатель ОВА также подчеркнул, что ночью и на рассвете враг терроризировал Одесскую область дронами и ракетами. Олег Кипер сообщил, что поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.

Как отработала ПВО