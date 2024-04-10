Тогда “Шахеды” атаковали Николаевскую область, там слышали взрывы в самом областном центре, а также в Очакове. И вот под утро дроны в новой атаке все-таки добрались до Одесской области.

Чуть раньше В Николаеве слышны взрывы: на город летели российские беспилотники

Атака на Одесскую область ночью 10 апреля: что известно

Воздушную тревогу объявили в 04:50. А Воздушные силы опубликовали сообщение следующего содержания: "Новая группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

Мониторинговые каналы, впрочем, уверяли, что дрон всего один. И за буквально десять минут написали, что тот прекратил существование. Отбой тревоги и угрозы "Шахедов" Воздушные силы объявили в 05:26.