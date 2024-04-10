В облэнерго заявили, что отключение не по почасовым графикам. В то же время отметили, что энергетики уже работают, передает 24 Канал.
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Почему в Николаеве исчез свет
Пресс-секретарь Анастасия Прокофьева в комментарии "Суспильному" рассказала, что электроэнергия исчезла у абонентов всех районов города и в нескольких населенных пунктах области. Количество потребителей, оставшихся без света, подсчитывают.
Друзья, имеем масштабное аварийное отключение. Где нет света - то не по почасовым графикам!
– отметили в "Николаевоблэнерго".
В то же время добавили, что уже работают над перезаживлением потребителей. Также призвали верить в энергетиков.
Что этому предшествовало
- Ночью 10 апреля российские захватчики снова атаковали Юг "Шахедами". Под прицелом агрессора была энергетика.
- На Николаевщине ПВО сбила 12 дронов-камикадзе. Однако, не обошлось и без вражеских прилетов.
- В Силах обороны Юга сообщили, оккупанты попали по объекту энергетики. Вспыхнул пожар.
- Виталий Ким писал, что введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению. К счастью, пострадавших нет.
- Уже вскоре председатель ОВА сообщил, что по состоянию на 8 утра все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией.