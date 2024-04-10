В обленерго заявили, що відключення не за погодинними графіками. Водночас наголосили, що енергетики вже працюють, передає 24 Канал.

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Чому в Миколаєві зникло світло

Речниця Анастасія Прокоф'єва в коментарі "Суспільному" розповіла, що електроенергія зникла в абонентів усіх районів міста та у декількох населених пунктах області. Кількість споживачів, що лишилися без світла, наразі підраховують.

Друзі, маємо масштабне аварійне відключення. Де немає світла – то не за погодинними графіками!

– наголосили в "Миколаївобленерго".

Водночас додали, що вже працюють над перезаживленням споживачів. Також закликали вірити в енергетиків.

Що цьому передувало