В обленерго заявили, що відключення не за погодинними графіками. Водночас наголосили, що енергетики вже працюють, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Окупанти пошкодили підстанцію "Укренерго" на Півдні: яка ситуація зі світлом 10 квітня
Чому в Миколаєві зникло світло
Речниця Анастасія Прокоф'єва в коментарі "Суспільному" розповіла, що електроенергія зникла в абонентів усіх районів міста та у декількох населених пунктах області. Кількість споживачів, що лишилися без світла, наразі підраховують.
Друзі, маємо масштабне аварійне відключення. Де немає світла – то не за погодинними графіками!
– наголосили в "Миколаївобленерго".
Водночас додали, що вже працюють над перезаживленням споживачів. Також закликали вірити в енергетиків.
Що цьому передувало
- Вночі 10 квітня російські загарбники вкотре атакували Південь "Шахедами". Під прицілом агресора була енергетика.
- На Миколаївщині ППО збила 12 дронів-камікадзе. Однак, не минулося й без ворожих прильотів.
- У Силах оборони Півдня повідомили, окупанти поцілили по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа.
- Віталій Кім писав, що введенні аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення. На щастя, постраждалих немає.
- Уже незабаром голова ОВА повідомив, що станом на 8 ранку всі відключені раніше споживачі вже з електроенергією.