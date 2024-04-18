Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 16 квітня сталося займання на центральному продуктовому ринку. Там пожежа охопила кіоски.

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Що відомо про вибух трубопроводу в Харківській області

Ввечері, 18 квітня, у соціальних мережах почали поширюватись кадри з пожежею на газопроводі у Харківській області.

Як зазначають у мережі, вибух стався близько 18:30 на газовому замірному вузлі високого тиску. За даними місцевих ЗМІ, аварія трапилась у селі Копанка Ізюмського району.

Джерела 24 Каналу в ДСНС зазначили, що наразі необхідно дочекатися інформації від працівників газової служби, аби вони пояснили причини займання. Там зазначили, що це точно не "приліт".

Зокрема, факт вибуху підтвердили виданню Укрінформ в Харківській ОВА.

Подія не пов'язана з бойовими діями. Постраждалих немає. Обставини, деталі з'ясовуються,

– прокоментували у пресслужбі ОВА.

У мережі зазначають, що стовп полум'я близько 70 метрів.

Свій коментар щодо ситуації дав оператор газотранспортної системи України.

В Харківській області сьогодні ввечері був пошкоджений газопровід. Постраждалих немає. Всі відповідні служби вже на місці інциденту і при першій можливості почнуть роботи з ліквідації аварії. Обставини інциденту з'ясовуються,

– йдеться у повідомленні.

Також очевидці діляться кадрами з місця подій.

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