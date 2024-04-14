Працівники ДСНС евакуювали відвідувачів та персонал ресторану. Йдеться про заклад, що розташований по вулиці Гнатюка, що у Галицькому районі міста.
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Пожежа у Львові
Як розповіли у ДСНС, 13 квітня о 23:07 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Гнатюка – горів заклад громадського харчування. На місце одразу направили рятувальників за підвищеним номером виклику.
О 23:43 пожежу локалізовано та о 23:53 ліквідовано. Аби гарантувати безпеку було виведено на свіже повітря 74 людини з них 5 людей персоналу,
– розповіли надзвичайники.
Через пожежу було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі. Однак, на щастя, ніхто не постраждав. До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.
Загоряння у ресторані Львова / фото ДСНС
Пожежі після обстрілу
- Під час масованої атаки вночі 11 квітня російські загарбники атакували Львівську область. Там окупанти вдарили по низці об'єктів критичної інфраструктури.
- Росіяни атакували об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському. На місцях події виникли пожежі, проте оперативно загасили пожежники.
- Голова Львівської ОВА зазначив, що усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.