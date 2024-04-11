На місцях події виникли пожежі. Зрештою вогонь, що спалахнув внаслідок масованої атаки по Україні вже приборкали пожежники.

До теми Вночі окупанти запустили по Україні 40 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Росіяни влучили в критичні об'єкти у Львівській області

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському,

– зазначив посадовець.

Козицький наголосив, що на місцях події почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці.

"Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", – наголосив глава Львівської ОВА.

У Львові та області під час атаки чули вибухи