На місцях події виникли пожежі. Зрештою вогонь, що спалахнув внаслідок масованої атаки по Україні вже приборкали пожежники.
До теми Вночі окупанти запустили по Україні 40 "Шахедів": як відпрацювала ППО
Росіяни влучили в критичні об'єкти у Львівській області
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському,
– зазначив посадовець.
Козицький наголосив, що на місцях події почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці.
"Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", – наголосив глава Львівської ОВА.
У Львові та області під час атаки чули вибухи
- Під час масованої атаки України 11 квітня під прицілом опинилася й Львівська область. Вже о 05:54 голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про те, що ракети перебувають у повітряному просторі Львова.
- Через 3 хвилини надійшла інформація про роботу ППО у регіоні. В наступні п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили, що у напрямку Львова летить російська ракета типу "Кинджал".
- Близько 06:01 кореспонденти 24 Каналу повідомили, що чули вибухи у місті. Крім того, Козицький також повідомив, що ракети летять на Стрий та Стрийщину.
- На Заході України окупанти також обстріляли Івано-Франківську область. Там також чули вибух під час повітряної тривоги, близько 06:34. Поки що місцева влада ніяк не коментувала гучні звуки в області.
- До того ж вибухи чули й жителі Буковини. У Чернівецькій ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги над областю збивали ракети та безпілотники типу "Шахед". За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
- Відреагував на масовану атаку по Україні й президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе, збити з цієї кількості засобів повітряного нападу вдалося лише частину.